Elezioni: affluenza Referendum del 35,7% e Senato 34%

L'astensione dai seggi è il dato principale che emerge in questa tornata elettorale in Sardegna.

L'isola con il 35,7% si conferma tra le più basse affluenze d'Italia, superando di poco il fanalino di coda, la Sicilia, con il 35,3%, mentre è ampio il distacco con la terzultima, la Calabria, con oltre il 45%. La media nazionale supera il 50%.

A spingere gli elettori al voto non è servita neppure la consultazione, solo nel Sassarese, per un seggio nel collegio uninominale del Senato: in questo caso l'affluenza è stata del 34%. Questo significa che si sono recati alle urne solo 106,456 elettori su 476mila eventi diritto, oltre un terzo del 1,3 milione in tutta l'Isola chiamati al voto per il referendum.