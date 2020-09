Giornata Pace: 37 iniziative in Sardegna

Trentasette iniziative territoriali che si svolgeranno in contemporanea in altrettanti comuni della Sardegna, per celebrare la Giornata Internazionale della Pace proclamata dall'Onu sul tema "Shaping Peace Togther"("Modelliamo la pace, insieme"). Le promuove per lunedì 21 settembre il Centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale, nell'ambito dell'educazione alla mondialità e alla pace e in preparazione alla 34/a Marcia della Pace in Sardegna in programma a dicembre.

Ad essere coinvolti saranno gran parte dei centri che ospitano i Sa. Sol Point, le sedi locali di Sardegna Solidale, da anni unite in una rete che non ha eguali in Italia, e altri comuni nei quali numerose associazioni hanno aderito all'iniziativa.

Tutte le iniziative si terranno nel più rigoroso rispetto delle norme anti Covid e proporranno proiezioni di film, letture, dibattiti, flash mob, mostre pittorichee presentazioni di libri.

Solo per citare le iniziative in programma nei centri maggiori, a Cagliari l'appuntamento è alle 17 nella sede dell'associazione La Strada in via Cavalcanti 13 con la presentazione del libro "Via dalla pazza guerra" di Alidad Shiri, mentre a Sassari, nella sede delSa.Sol. Point n. 2 in via Claudio Fermi 30/A, alle 18 verrà proiettato il film "Ghandi" di Richard Attenborough. A Nuoro invece è in programma l'incontro-dibattito "Prendi un sorriso" (appuntamento alle 18 presso l'associazione volontari Don Bosco in via Einaudi 55/A), mentre a Oristano il Sa.Sol.Point n. 4 di via Carlo Meloni 2/A ospiterà alle 16 un reading letterario, seguito da un incontro-dibattito.