Calcio: Di Francesco, buona la prima con il Cagliari

Si chiude con un pareggio, 1-1, la sfida tra Sassuolo e Cagliari. All'ex Di Francesco non riesce il colpo sul campo dove ha vissuto alcune tra sue annate migliori. Al gol di Simeone al 32', ha risposto nel finale la rete su punizione di Bourabia. Quello del nuovo tecnico degli isolani è stato un buon esordio, mentre ha qualche rimpianto ila squadra padrona di casa per le diverse palle costruite e non concretizzate. In tribuna (aperta solo la centrale, chiusi i settori di gradinata e curva) un migliaio di invitati dal club neroverde.