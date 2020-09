Settimana della mobilità, rilancio uso bici e monopattini

Una mobilità alternativa anche alla luce dell'emergenza Covid. Sarà il tema del ciclo di webinar organizzati dalla Città Metropolitana di Cagliari in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2020 (16-22 settembre), giunta quest'anno alla 19/a edizione.

Potrebbe essere l'occasione per lanciare un'idea di ritorno a scuola con bici e monopattini. Magari con percorsi ad hoc che portino i ragazzi il più vicino possibile alle aule. Evitando il possibile congestionamento delle strade con le auto delle mamme e dei papà come alternativa ai bus a rischio sovraffollamento.

La due giorni prenderà il via ‪lunedì 21 settembre alle 11‬ con una tavola rotonda in videoconferenza dal titolo 'La mobilità sostenibile nel territorio della Città Metropolitana di Cagliari: analisi dei problemi connessi all'emergenza Covid sulla base dei rilievi ITS'. Partecipano il sindaco metropolitano e di Cagliari Paolo Truzzu, il consigliere delegato alla Mobilità Antonello Floris, il direttore generale del CTM e amministratore unico di ITS Città Metropolitana Bruno Useli e i sindaci dei comuni del territorio. Nel pomeriggio, ‪dalle 15 alle 17‬, spazio al tema 'Mobilità e stili di vita attivi come leva per la promozione della salute e la cura dell'ambiente'. Nella seconda giornata, ‪martedì 22 settembre‬, si parlerà la mattina, ‪dalle 11 alle 13‬, di mobilità condivisa (bike sharing, scooter sharing, micromobilità elettrica), ZTL, sosta regolamenta e corsie preferenziali, con la partecipazione dell'assessore alla Viabilità del Comune di Cagliari Alessio Mereu.

Due i temi affrontati nel pomeriggio: ‪dalle 15 alle 17‬ si discuterà di mobilità ciclabile, e ‪dalle 17 alle 19‬ della decarbonizzazione dei trasporti, alla presenza dell'assessore all'Ambiente del Comune di Cagliari Alessandro Guarracino. Questa tavola rotonda sarà incentrata sul tema principale dell'edizione 2020 della Settimana della Mobilità, 'Emissioni zero, mobilità per tutti', in vista dell'obiettivo dell'Europa di diventare 'carbon neutral' entro il 2050.