Guardia costiera: cambio al vertice sezione volo Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 19 SET - Cambio al vertice della 4/a Sezione Volo Elicotteri di Cagliari - Decimomannu della Guardia costiera. Il capitano di fregata Salvatore Cilona ha lasciato il posto al capitano di Corvetta Diego Leone. Ieri all'aeroporto militare di Decimmannu, alla presenza del comandante della Capitaneria di Porto di Cagliari, Mario Valente si è tenuta la cerimonia del passaggio di consegne.

Durante la cerimonia, sono stati ripercorsi i momenti più significativi del periodo di comando da parte di Cilona tra quali spicca l'intervento di soccorso prestate in occasione dell'incaglio della motocisterna C-Dry Blue nello scorso dicembre 2019 a Sant'Antioco. Proprio il comandante Leone che succede nella carica a al comandante Cilona, in qualità di comandante dell'elicottero nel 2019 ha operato l'intervento per la motonave C-Dry Blue. (ANSA).