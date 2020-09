Poetto Quartu, 3 mln per riqualificare percorso ciclo-pedonale

Prosegue l'iter per la messa in sicurezza del Poetto. È infatti on line il bando per la progettazione dell'intervento sul litorale, con riferimento in particolare alla riqualificazione della fascia retrodemaniale, finanziato dal Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari per un valore complessivo di 3 milioni di euro.

Con il progetto del litorale Poetto l'Amministrazione comunale intende procedere alla riqualificazione dell'intera area costiera, dal confine con il Comune di Cagliari sino alla rotonda del Margine Rosso. L'ambito d'intervento interessa la fascia compresa tra l'area in cui insisteva la vecchia viabilità e il canale di guardia delle vasche del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline. Rimane quindi escluso il tratto pedonale, ambito del demanio marittimo.

L'avviso per esecuzione della procedura aperta comunitaria per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, nonché servizi e prestazioni complementari ha una base di gara pari a 239.103 euro. L'inizio dei lavori è previsto a gennaio del 2022.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 6 ottobre. La documentazione è consultabile on line, sul sito istituzionale del Comune di Quartu, sezione 'Bandi e Gare'. L'8 ottobre verrà esperita la gara, tramite il portale telematico della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna, Sardegna CAT.

"L'obiettivo principale dell'intervento è la riqualificazione dell'intero ambito retrodemaniale del Poetto di Quartu - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Piero Piccoi -. Tale riqualificazione dovrà avvenire mediante la messa in sicurezza di tutto l'ambito, a cui dovrà seguire il ripristino, l'adeguamento e l'integrazione dei servizi tecnologici esistenti. Prevista anche la connessione tra percorsi ciclo-pedonali esistenti e nuovi tratti percorribili a piedi e in bicicletta - prosegue -, nonché il rafforzamento dell'infrastrutturazione dell'area sportiva".