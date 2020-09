Mattarella a Sassari il 24 settembre per ricordare Cossiga

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Sassari il 24 settembre per la cerimonia di commemorazione in occasione del 10/o anniversario della morte del Presidente emerito, Francesco Cossiga.

L'appuntamento, anticipato oggi dal quotidiano La Nuova Sardegna, compare nell'agenda ufficiale della Presidenza della Repubblica, pubblicata sul sito istituzionale del Quirinale. La cerimonia di commemorazione per il decennale della morte di Cossiga si svolgerà all'Università di Sassari, dove il Presidente era già atteso lo scorso febbraio. La sua visita era stata annullata all'ultimo momento a causa di una leggera indisposizione. Proprio in quell'occasione il Presidente Mattarella, scusandosi per l'impossibilità a onorare l'impegno, aveva promesso una nuova visita a breve nella città che ha dato i natali ai Presidenti Francesco Cossiga e Antonio Segni. Poi l'emergenza Covid aveva fatto slittare la visita. Il programma della visita del 24 settembre non è stato ancora reso noto dal Quirinale, salvo la partecipazione del Capo dello Stato alla cerimonia che si terrà nell'aula magna dell'Università, alle 11.