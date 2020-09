Lavoro al tempo del Covid, un progetto per manager digitali

(ANSA) - CAGLIARI, 18 SET - Non tutti i manager sono al passo con le ultime tecnologie. L'emergenza Covid, tra smart working e necessità di trovare alternative che non richiedano per forza incontri o attività in presenza, ha accentuato l'esigenza di sapersi muovere meglio anche "a distanza".

E ora c'è un progetto anche per loro. Si chiama "Innovation management" e riguarda proprio il potenziamento delle "digital skill", le abilità digitali.

L'iniziativa, presentata oggi a Cagliari, è promossa da Fomdirigenti. Ente di formazione aggiudicatario è la Sosor. C'è l'appoggio di Confindustria.

"Vista l'importanza del progetto - ha detto il presidente regionale Maurizio De Pascale - che punta a valutare i nuovi livelli di formazione per i manager sardi, la Confindustria sosterrà il progetto con un pieno coinvolgimento di tutte le imprese iscritte all'associazione".

Il presidente della Sosor Alessandro Manunta ha assicurato "un forte impegno del proprio ente, anche con l'individuazione di specialisti del settore a livello nazionale, al fine di realizzare un piano finale del progetto di altissimo livello".

