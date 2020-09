La politica sarda per il no al taglio dei parlamentari

Anche se non in via sempre ufficiale, la politica sarda sostiene le ragioni del no al taglio dei parlamentari. Al netto della posizione del M5s - con i consiglieri regionali schierati per il sì, ma coi deputati Mara Lapia e Andrea Vallascas pronti a votare no - gli altri partiti pensano che il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre sia "uno spot contro la democrazia parlamentare".

Conta, ovviamente, il 'danno' che subirebbe la Sardegna in caso di affermazione del sì: una riduzione del 35% dei membri eletti, coi senatori che dagli attuali 9 diventerebbero 4, mentre i deputati passerebbero da 17 a 11 o 12.

Un dato che spingerà gran parte del Pd sardo a mettere la croce sul no, nonostante l'indicazione del segretario nazionale Zingaretti sia opposta. L'unica dem ad aver dichiarato che voterà sì è la deputata Romina Mura.

Convinti per il no anche Liberi e Uguali e Progressisti.

"Dobbiamo garantire la rappresentanza dei sardi, per evitare ciò che accade nell'Europarlamento dove in pratica non siamo rappresentati", osserva il consigliere regionale Eugenio Lai.

Nel centrodestra stupisce la posizione contraria della Lega, considerato che il leader Matteo Salvini è schierato per il sì.

"Tra i consiglieri regionali prevale la linea del no - conferma il capogruppo Dario Giagoni - non è tagliando la rappresentanza che si garantisce efficienza decisionale". In FdI - dove la presidente Giorgia Meloni è per il sì - il capogruppo Francesco Mura conferma che "all'interno del gruppo sardo ci sarà libertà di scelta".

Stesso discorso vale per i Riformatori. Gran parte dei sardisti è per il no.