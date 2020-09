Discarica abusiva sequestrata a Villamassargia, un indagato

(ANSA) - CAGLIARI, 18 SET - Un terreno grande quattromila metri quadri trasformato in discarica abusiva è stato sequestrato dagli uomini dell'Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias, in località Santa Barbara in agro del comune di Villamassargia. Il proprietario, un 64enne, è stato denunciato per combustione rifiuti e realizzazione di discarica non autorizzata.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini del Corpo forestale, il 64enne ha trasformato il terreno in discarica abbandonando all'interno autoveicoli fuori uso, rifiuti ferrosi, materiali plastici, mobili, lastre e manufatti in amianto, piccoli e grandi elettrodomestici, utensili elettrici, detriti da demolizione e tanto altro.

Ma non solo. In più occasioni il proprietario avrebbe incendiato i rifiuti per smaltirli. (ANSA).