Scuola: vecchi banchi a 2 riciclati per creare i "monoposto"

(ANSA) - ORISTANO, 17 SET - Anno scolastico nuovo, ma banchi ancora vecchi. In molti istituti, in attesa dei "monoposto" si inizierà con le vecchie postazioni doppie. Ma con una sola sedia per un solo studente. Qualcosa però si muove a pochi giorni dal rientro a scuola, fissato in Sardegna per martedì 22 settembre, dopo la tornata referendaria.

In attesa di scaricare il nuovo materiale dai camion a Oristano è partito il sistema fai da te: si prendono i vecchi banchi, si portano al Centro riuso e, dopo la revisione, ecco la moltiplicazione: due monoposto in sostituzione della classica postazione a due sedie. Al momento il Centro riuso è chiuso, ma aperto esclusivamente per l'adeguamento dei banchi.

Tutto è nato quando è circolata la notizia che l'istituto comprensivo 1 stava smaltendo i vecchi banchi. Subito è arrivata la proposta del Centro di riuso con l'associazione Domus. Che, in men che non si dica, ha trasformato gratuitamente i banchi e consegnato immediatamente dodici monoposto. Naturalmente l'idea ha fatto il giro di Oristano. E altre scuole si sono rivolte al Centro ora impegnato in un superlavoro per consegnare i manufatti in tempo per la settimana prossima.

Nei giorni scorsi, intanto, al liceo Dettori di Cagliari - lo ha annunciato il sindaco Paolo Truzzu - sono arrivati i banchi monoposto. E per scaricarli ha dato una mano anche la Protezione civile. Quasi pronto, sempre a Cagliari, anche un altro liceo classico del capoluogo, il Siotto. (ANSA).