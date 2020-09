Cagliari: preso Tripaldelli dal Sassuolo

Alessandro Tripaldelli, classe 1999, è il quinto rinforzo per il Cagliari dopo l'approdo in rossoblù di Marin, Zappa, Sottil e Luvumbo.

Difensore esterno sinistro, sarà chiamato a sostituire Pellegrini, tornato alla Juventus per fine prestito, sulla fascia. Ha giocato l'ultima stagione nel Sassuolo.

Nell'operazione rientra il passaggio del difensore Filippo Romagna alla squadra di De Zerbi, in prestito ai neroverdi già dalla passata stagione.

Il neo acquisto del Cagliari dovrebbe essere a disposizione per la gara di esordio proprio con il Sassuolo, la sua ex squadra, domenica alle 18. È cresciuto nella Juventus, ma ha disputato anche due partite in Olanda con il Pec Zwolle e altre 3 con il Crotone in B. L'anno scorso ha disputato due partite in A e una in Coppa, con tre presenze nella Nazionale Under 21.