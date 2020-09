Comunali: Sanna (Lega) candidato sindaco c.destra a Nuoro

Il centrodestra ha raggiunto un accordo sul candidato sindaco per Nuoro, uno dei quattro Comuni con più di quindicimila abitanti al voto il 25 e 26 ottobre.

Alla fine i partiti convergeranno sul nome indicato dalla Lega, quello dell'architetto 53enne Pietro Sanna. Dovrà vedersela con Andrea Soddu (civica), il primo cittadino uscente, Carlo Prevosto (centrosinistra), Francesco Guccini (Mpd), l'ex sindacalista Lisetta Bidoni (Progetto Nuoro 20-25), il medico Andrea Murgia (M5s) e lo scrittore Ciriaco Offeddu (civica).

L'intesa è stata raggiunta ieri a tarda sera in occasione dell'ultimo vertice di maggioranza convocato dal presidente della Regione Christian Solinas a Villa Devoto. Una decisione arrivata con un certo ritardo per il rischio che Riformatori e Forza Italia non presentassero alcuna lista. Ma il sostegno di tutti i partiti che hanno contribuito alla vittoria alle Regionali era la condizione necessaria, dal punto di vista del Carroccio, per indicare un nome. Che adesso potrà contare sul supporto di tutte le forze politiche.

Chiuso il cerchio a Nuoro, rimane un passaggio da fare a Porto Torres dove la coalizione, dopo i sopralluoghi del presidente Solinas, ha raggiunto un accordo di massima sul candidato: una figura civica, probabilmente un imprenditore.

Giochi già fatti a Quartu con il candidato sindaco Christian Stevelli (Psd'Az) e a Sestu l'uscente Paola Secci (Riformatori).