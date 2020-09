Tennis: al Forte Sardinia Open il n.15 Schwartzman

Ci sarà anche il numero 15 del mondo Diego Schwartzman. Ma occhio anche al cileno Cristina Garin, 21 Atp, e al serbo Dusan Lajovic, 25. Sono i nomi di punta del Forte Village Sardinia Open, il torneo Atp 250 di tennis che si giocherà dal prossimo 12 ottobre sui campi del resort di Santa Margherita di Pula.

Scorrendo la classifica ci sono anche il georgiano Basilashvili, 32, il norvegese Casper Ruud, 34 e l'argentino Guido Pella, 35.

Il miglior italiano in gare è Lorenzo Sonego, numero 47 del mondo, spesso protagonista di grandi match sulla terra rossa .

Ci sono anche i giovani.

Tra i più forti lo statunitense Frances Tiafoe e il francese Corentin Moutet. Ci sono anche quattro posti da conquistare per il tabellone principale. È lì sgomitano Travaglia e Mager, già visti in Davis a Cagliari. Più Seppi e Caruso.

Completeranno il tabellone tre wild card, che verranno annunciate nelle prossime settimane. Più due special Exempts per giocatori impegnati nelle fasi finali di tornei della settimana precedente, tra tutte Roland Garros.