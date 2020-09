Migranti: in 35 sbarcano nel sud Sardegna

Non si fermano gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna. Nella giornata di ieri sono arrivate complessivamente 35 persone. In serata 12 migranti sono arrivati a Sant'Antioco e sono stati rintracciati dai carabinieri, mentre in piena notte è approdato a Teulada un barchino con a bordo dieci persone.

Nelle ore precedenti cinque algerini erano stati rintracciati dai carabinieri mentre si allontanavano dalla spiaggia di Porto Pino nel Comune di Sant'Anna Arresi, mentre un'altra imbarcazione con a bordo 8 algerini è stata intercettata da una motovedetta della Guardia di finanza sempre nel sud Sardegna.

Tutti i migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, nell'hinterland di Cagliari, dove, dopo essere stati identificati e visitati, rimarranno in quarantena.