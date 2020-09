Johnny 'lo zingaro' arrestato dalla Polizia nel Sassarese

Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny lo zingaro, scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari lo scorso 6 settembre, è stato rintracciato e arrestato dalla Polizia della Questura sassarese, con la collaborazione della Polizia Penitenziaria. Era nascosto in un casale in una zona rurale di Taniga, tra Sassari e Sorso.

"SONO FUGGITO PER AMORE". "Sono fuggito per amore, si fugge sempre per amore". È quanto avrebbe detto Johnny Lo Zingaro ai poliziotti e agli uomini della penitenziaria quando questa mattina è stato individuato e arrestato in un casale nelle campagne della provincia di Sassari. Mastini era disarmato e non ha opposto resistenza. "Ho fatto una grossa fesseria, lo so": con queste parole si è consegnato agli uomini della Squadra mobile guidati dal dirigente Dario Mongiovì. "Volevo proseguire liberamente la mia relazione sentimentale", ha spiegato. La sua fuga è durata dieci giorni.

ERA IN CASOLARE CON CAPELLI TINTI - Capelli biondo platino e sfumatura alta: così Giuseppe Mastini aveva tentato di rendersi irriconoscibile, ma gli uomini della Squadra mobile di Sassari, coadiuvati da quelli della scientifica e da alcuni agenti di polizia penitenziaria penitenziaria, l'hanno immediatamente riconosciuto. Si trovava all'interno di un immobile di campagna, utilizzato come deposito o per qualche spuntino, di proprietà di un quarantenne sassarese con qualche piccolo precedente, che in questo momento è sotto il torchio degli investigatori, la cui attività è coordinata dalla pm di Sassari Enrica Angioni. L'uomo potrebbe essere accusato di favoreggiamento. Si ipotizza che sia stato proprio lui a far sparire Johnny lo zingaro poco dopo aver firmato in Questura alla fine del permesso premio, a poco più di un'ora dall'orario in cui era previsto il suo ingresso in carcere.

NEL GIORNO DELLA FUGA LA SUA COMPAGNA FERMATA A OLBIA - Quello stesso sabato 5 settembre in cui Giuseppe Mastini aveva fatto perdere le proprie tracce, la sua compagna era stata bloccata dalla polizia di frontiera mentre si imbarcava da Olbia per lasciare la Sardegna. Ispezionata a fondo la macchina e verificata la lista dei passeggeri, gli investigatori hanno subito maturato la convinzione che Johnny lo zingaro si trovasse ancora nell'isola, ma che la sua intenzione fosse quella di scappare per raggiungere la donna. E' stato necessario ricostruire il suo lunghissimo curriculum carcerario per capire chi potesse supportarlo in territorio sardo, tra vecchie conoscenze tra le sbarre e altre amicizie maturate nel tempo, per stringere il cerchio e arrivare a individuare la zona in cui oggi nelle prime ore del mattino gli agenti l'hanno braccato e l'hanno consegnato di nuovo alla giustizia.

ARRESTATO IL COMPLICE CHE LO HA COPERTO - Lorenzo Panei, 51 anni, proprietario del casolare di Taniga, dove stamattina è stato catturato Giuseppe Mastini, è stato arrestato in flagranza dagli uomini della Squadra mobile di Sassari, coadiuvati dal Servizio centrale operativo. L'accusa nei suoi confronti è di favoreggiamento per aver nascosto Johnny lo zingaro nei 10 giorni di latitanza.

DA RETE CONOSCENZE SARDE LA PISTA GIUSTA - "È stata una indagine alla vecchia maniera, senza troppo ricorso alla tecnologia, ricostruendo il suo excursus per arrivare a stringere il cerchio intorno alle conoscenze e alle amicizie maturate in tanti anni di carcere ma anche di recente, nella comunità che frequentava durante i permessi". Così Dario Mongiovì, dirigente della Squadra mobile di Sassari, racconta come si è arrivati in dieci giorni alla cattura di Giuseppe Mastini, "un risultato prezioso - sottolinea - cui la polizia di Stato teneva particolarmente dati i suoi trascorsi". La cattura di Johnny lo zingaro, spiega Mongiovì, è "merito della collaborazione tra squadra mobile di Sassari, servizio centrale operativo, nucleo di intervento centrale della polizia penitenziaria di Roma, squadra mobile di Cagliari, polizia scientifica, polizia di frontiera di Olbia e Procura di Sassari". Mongiovì spiega che "Eravamo certi che fosse ancora in Sardegna - dice il dirigente - ma è servito un lavoro molto complesso per individuare la zona in cui si nascondeva, dove oggi siamo andati a colpo sicuro".

LAMORGESE E BONAFEDE, GRAZIE ALLA POLIZIA - "L'evaso Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro', è stato rintracciato e catturato grazie al lavoro congiunto svolto dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria e dalla Polizia di Stato. A loro va il mio più sentito ringraziamento". Lo scrive in un tweet il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Anche la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso la sua gratitudine alla Polizia di Stato che, in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, ha individuato e arrestato Giuseppe Mastini, conosciuto come "Jonny lo Zingaro", evaso di recente dal carcere di Sassari.