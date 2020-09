Comunali: dimissioni sindaco, niente elezioni a Riola Sardo

Riola Sardo non sarà tra i Comuni sardi chiamati al voto il 25 e il 26 ottobre. Il Consiglio comunale del centro dell'Oristanese era stato rinnovato in occasione della tornata del 2018. Due anni dopo, il 31 luglio scorso, si è dimesso il sindaco Mauro Salvatore Saba. Con delibera del 4 settembre la Giunta regionale ha sciolto l'Assemblea e nominato il commissario straordinario Remo Ortu per la gestione provvisoria del Comune. Per andare a elezioni a ottobre non ci sono i tempi tecnici. Se ne riparlerà alla prossima tornata utile.