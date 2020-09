Covid: a Oliena positivo in terapia intensiva a Sassari

(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - Dopo Orgosolo, paese del Nuorese sorvegliato speciale dalle autorità sanitarie con 26 persone positive al covid 19, anche a Oliena cresce la preoccupazione a seguito di un nuovo contagio che porta a 10 il totale. Ne dà notizia sulla pagina Facebook del comune il sindaco Sebastiano Congiu. "Si tratta di una persona per la quale è stato necessario il trasferimento a Sassari in terapia intensiva - spiega il primo cittadino - Il conteggio ufficiale dei positivi arriva dunque a dieci: otto in isolamento domiciliare e due in ospedale. Sono state attivate tutte le procedure del caso e proseguono i controlli sulle persone che sono entrate in contatto con loro ultimamente". "È necessario che ognuno di noi - avverte Congiu - si renda conto della assoluta serietà della situazione e della necessità di invertire questa tendenza per evitare il peggio". (ANSA).