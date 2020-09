Coronavirus: 2 nuovi contagi a Nuoro, casi salgono a 34

(ANSA) - NUORO, 14 SET - Due nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati riscontrati a Nuoro e i casi accertati di persone colpite dal virus in città salgono ora a 34.

La comunicazione della Assl provinciale è arrivata questo pomeriggio al sindaco Andrea Soddu. "Attualmente i pazienti si trovano in isolamento domiciliare seguiti dal personale dell'Unità speciale di continuità assistenziale - spiega il primo cittadino -. Ricevuta la comunicazione, l'amministrazione comunale ha attivato il servizio di raccolta rifiuti a domicilio a cura degli operatori di 'è-comune'. L'invito è quello di osservare scrupolosamente le misure anti-Covid sia nell'igiene che evitando gli assembramenti anche in spazi all'aperto".

