Canottaggio: Oppo pronto per gli Europei in Polonia

Da stasera e sino a domenica 4 ottobre il vice campione europeo e del mondo, Stefano Oppo, sarà impegnato a Sabaudia nell'ultimo raduno olimpico prima degli Europei Assoluti di Poznan, in programma dal 9 all'11 ottobre. Per la squadra Senior gli Europei Assoluti di Poznan sono l'unica competizione internazionale di questa stagione 2020. Confermati il mese scorso dopo un'attenta analisi della situazione e della pandemia di Covid-19 ancora in atto, gli Europei si svolgeranno nel pieno rispetto delle linee guida dell'OMS e di World Rowing e nella massima sicurezza per tutti gli atleti.

Come avvenuto per gli altri raduni, tutti gli atleti e allenatori si sottoporranno al test sierologico così da poter svolgere in totale sicurezza gli allenamenti. "Sta iniziando l'ultimo ritiro in vista dei Campionati Europei - afferma Oppo - ad aprile sarebbe stato impensabile immaginare di partecipare a una competizione internazionale in questo 2020. Non è stato certamente facile arrivare fino a questo punto. È stato fondamentale l'appoggio di tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno aiutato a superare il momento iniziale del lookdown, in cui è stato dato l'annuncio dell'annullamento di tutte le gare internazionali e lo slittamento di un anno delle Olimpiadi. Adesso iniziamo l'ultimo ciclo di preparazione; dopo aver fatto ad agosto tre settimane di lavoro molto intenso, ora andremo a finalizzare il tutto e soprattutto ricercare la velocità giusta che ci servirà per affrontare le gare. Come sempre daremo il nostro massimo", conclude il campione oristanese.