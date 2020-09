Basket: Dinamo, contro Pesaro per volare a finale Bologna

(ANSA) - OLBIA, 14 SET - I quattro successi incassati sinora a fronte di una sola sconfitta non bastano alla Dinamo Banco di Sardegna per essere certa di accedere alle Final Four di Supercoppa in programma nel weekend alla Segafredo Arena di Bologna. Il retourn match perso con la Happy Casa Brindisi al quarto round del girone D lascia ancora aperto il discorso qualificazione, confermando che il raggruppamento che si sta confrontando al Geovillage di Olbia è estremamente equilibrato e insidioso, con ancora tra squadre in corsa per il primato a poche ore dalle ultime sfide.

La sfida di stasera alle 21 tra Sassari e Pesaro è dunque decisiva: vincendo, i biancoblu sarebbero certi di andare a sfidare le big del basket italiano, ossia Milano e Bologna - già qualificate - e una tra le quattro impegnate nel girone C, potenzialmente ancora tutte in corsa. Si tratta di Venezia e Trieste, che sempre stasera affrontano con il vantaggio di un successo in più a testa rispettivamente Trento e Treviso, col rischio di un arrivo a pari merito che costringerebbe a scegliere la prima della classe in base alla classifica avulsa.

Anche perdendo, comunque, Sassari potrebbe passare il turno, ma anche in quel caso - data per scontata la vittoria di Brindisi su Roma - sarà un arrivo a pari punti, ma stavolta a tre, che richiederà il calcolo degli scontri diretti per decretare la vincitrice del girone.

"Vogliamo vincere, senza fare troppi calcoli, e andare a giocarci il primo titolo della stagione", è il grido di battaglia lanciato dal capitano Jack Devecchi, da Marco Spissu - sempre più leader in casa sua - e dagli altri giocatori del Banco. (ANSA).