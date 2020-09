Se privi di certificato, tampone obbligatorio in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 12 SET - "Non c'è l'obbligo di presentarsi all'imbarco con una certificazione di negatività perché nell'ordinanza si parla solo di un invito, c'è però l'obbligo di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico in Sardegna entro 48 ore dallo sbarco se non si è esibita la certificazione richiesta". Lo chiarisce all'ANSA l'assessore della Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, a proposito dell'ultima ordinanza del presidente Christian Solinas che prevede i test per chi arriva nell'Isola. "Tanto è vero che - spiega - il provvedimento impone l'isolamento fiduciario sino a che non si ha l'esito del tampone".

E se, una volta in Sardegna senza certificato di negatività, ci si rifiuta di fare il tampone? "Si resta in isolamento finché non si riparte - spiega l'assessore - si è infatti obbligati a ottemperare un'ordinanza, la si può anche impugnare davanti alla Corte Costituzionale se si ritiene che stia violando i propri diritti, ma intanto la si deve ottemperare, altrimenti si va incontro alle sanzioni previste dalla legge". D'altronde, conclude l'assessore della Sanità, "non si capisce perché il Lazio può farlo e la Sardegna no: nel Lazio, quando arrivi dalla Sardegna, ti somministrano il tampone, volente o nolente".

(ANSA).