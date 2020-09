Galtellì, Rio Sologo in sicurezza dopo alluvione del 2013

(ANSA) - NUORO, 12 SET - Dopo quasi sette anni dagli ingenti danni agli argini provocati dall'alluvione del novembre 2013, l'alveo del Rio Sologo, nel tratto in cui si immette nel Cedrino vicino a Galtellì, è stato ripristinato.

Poche settimane fa il collaudo dell'opera da parte del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, dopo i lavori partiti a giugno del 2018 per un costo complessivo di 3 milioni di euro.

"Siamo potuti intervenire grazie a un finanziamento dell'assessorato regionale ai Lavori Pubblici, di circa 3 milioni di euro - spiega Ambrogio Guiso presidente del Consorzio di Bonifica -. Questo ci ha permesso di ripristinare la regolare funzionalità idraulica delle opere a protezione delle sponde del Rio Sologo. Per un tratto di circa 2 chilometri abbiamo proceduto alla pulizia della vegetazione e al ripristino dell'originaria sezione di deflusso: sono state riempite le zone svuotate dalla piena e sono stati rimossi detriti accumulati nei tratti dove l'acqua perde velocità. Per la protezione delle sponde sono stati installati dei massi di scogliera. Infine si è proceduto a rendere fruibili le strade rurali danneggiate e a ripristinare le recinzioni ai terreni privati. Gli interventi - conclude Guiso - restituiscono maggiore sicurezza in un territorio ad alta vocazione agricola". (ANSA).