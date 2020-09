Un dipendente positivo, chiuso Izs di Nuoro

Continuano a salire i casi di positività al Covid 19 a Orgosolo. Il sindaco Dionigi Deledda ha reso noto che ci sono altri cinque nuovi casi per un totale di 26 persone contagiate.

"L' Ats ha segnalato l'accertamento di ulteriori cinque casi di positività al covid 19 - afferma il sindaco - In data odierna ho avuto notizia che l'Istituto Zooprofilatico di Nuoro ha chiuso a causa di una positività e non sappiamo, riguardo ai cinque dipendenti di Orgosolo, se il Servizio di Igiene Pubblica ha provveduto a mettere in quarantena obbligatoria queste persone e ad avviare l'indagine epidemiologica presso i propri familiari.

Forniremo tutte le indicazioni del caso tramite i canali istituzionali nelle nostre disponibilità".

Seguono nel comunicato le raccomandazioni del primo cittadino per il rispetto delle regole sanitarie. Attraverso una ordinanza nei giorni scorsi Deledda, visto l'incremento dei casi, aveva disposto l'uso delle mascherine h24 anche all'aperto.