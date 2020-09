Comunali: Quartu, Stevelli candidato sindaco centrodestra

Ora è ufficiale: Christian Stevelli sarà il candidato sindaco per le prossime amministrative di Quartu Sant'Elena del 25 e 26 ottobre.

Stevelli è stato indicato dalla coalizione di centrodestra, civica e sardista, una decisione emersa oggi durante il tavolo cittadino che ha visto la piena condivisione di tutte le forze politiche presenti: PSd'Az, Lega, Forza Italia, Udc-Podeus-Uds, Fratelli d'Italia, Sardegna Forte, Riformatori Sardi, Sardegna Venti20, Noi per Quartu.

"La coalizione - si legge in una nota - è al lavoro per definire il programma di rilancio della nostra città".