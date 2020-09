Cagliari raggiunto dalla Roma, 2-2 alla Sardegna Arena

Finisce 2-2 l'amichevole tra Cagliari e Roma davanti a mille spettatori con la Sardegna Arena riaperta, seppur parzialmente, al pubblico.

Male i giallorossi nel primo tempo, finito con due gol sotto.

Roma a quattro dietro con Cristante e Diawara a costruire e Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini alle spalle di Dzeko.

Giallorossi forse ancora con le gambe pesanti e lenti nella manovra: il più pericoloso, dopo un buono spunto del neo papà Dzeko dopo un minuto, è quasi sempre l'armeno.

Ma è una Roma ancora imballata che soffre molto il Cagliari che sta iniziando a correre e a pressare come vuole il suo nuovo mister. E il primo gol dei rossoblu al 38' è proprio una tipica folata da 4-3-3 che fa arrivare la palla giusta a Rog dopo velo di Joao Pedro su palla da destra di Simeone.

Il raddoppio dei padroni di casa è invece uno svarione della difesa giallorossa sugli sviluppi di un corner: una palla che si impenna nel mucchio trasformata in oro da un colpo di testa da fermo dì Walukiewicz.

Fonseca corregge qualcosa con Under a destra e Veretout a dare una mano a Diawara. Buono dall'altra l'impatto sulla gara del neo acquisto Sottil. E proprio Under, su corta respinta della difesa realizza facile facile il gol del 2 a 1. Al 17' arriva anche il pareggio con Mkhitaryan dopo una bella palla messa in mezzo da destra da Karsdorp.

Da segnalare l'ingresso in campo di Bruno Conti, classe 2002, nipote del Bruno mundial e figlio di Daniele, bandiera del Cagliari e oggi dirigente.

IL TABELLINO. Cagliari (4-3-3): Cragno (25’ st Vicario), Faragó (35’ st Pinna), 25’ Walukiewicz (23’ st Pisacane), Klavan (35’ st Carboni), Lykogiannis (35’ st Pajac), Caligara (18’ st Ladinetti), Oliva (1’ st Sottil), Rog (30’ st Conti), Nandez (45’ st Contini), Simeone (23’ st Pavoletti), Joao Pedro (23’ st Zappa). Allenatore: Di Francesco

Roma (4-2-3-1) Pau Lopez, Karsdrop (23’ st Santon) Mancini, Ibanez (38’ st Juan Jesus), Spinazzola, Cristante (1’ st Under) Diawara, Mkhitaryan, Veretout (45’ st Seck)., Pellegrini (23’ st Perotti, 36’ st Antonucci), Dzeko (23’ st Calafiori). Allenatore: Fonseca-

Reti: 38’ pt Rog, 43’ pt Walukiewicz, 15’ st Under, 17’ st Mkhitaryan.