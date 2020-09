Università: mensa e residenze Ersu pronte a Sassari

Via libera alla riapertura della mensa universitaria dal 21 settembre e residenze studentesche accessibili dal 6 ottobre: l'Ersu di Sassari è pronta per il nuovo anno accademico. Stabilite le nuove norme di accesso contingentato per i servizi ristorativi e predisposte le stanze riservate all'isolamento sanitario nelle strutture abitative, l'ente che garantisce il diritto allo studio si è adeguato alle nuove condizioni in tempo utile per partire regolarmente.

La residenza di via Coppino ha subito un consistente rinnovamento dell'impianto idrico, ormai vecchio, mentre in via Verona si sono realizzati importanti interventi di riqualificazione dell'immobile. Nella mensa di via dei Mille il lockdown e lo stop forzato sono stati utilmente utilizzati per la manutenzione straordinaria delle attrezzature da cucina e la tinteggiatura della sala mensa, mentre si sta finendo di ripavimentare la sala mensa e i corridoi di accesso.

"Abbiamo fatto il possibile per essere pronti alla riapertura", sottolinea il presidente dell'Ersu di Sassari, Massimo Sechi. "Vogliamo offrire agli studenti il migliore servizio possibile nel rispetto delle prescrizioni sanitarie - aggiunge - serve la collaborazione di tutti, solo rispettando le regole di accesso alle nostre strutture e col buon senso si può prevenire il rischio di contagio". Come aggiunge il direttore generale, Antonello Arghittu, "la struttura tecnica e amministrativi ha messo il massimo impegno per chiudere gli interventi già calendarizzati e avviare quanto necessario per adeguarsi all'emergenza coronavirus".