Scuola:la protesta dei precari a Sassari, graduatorie errate

Gli insegnanti precari della scuola sarda tornano in piazza per manifestare contro il sistema di assegnazione delle supplenze. Stamattina i docenti chiamati a raccolta dal Coordinamento precari scuola Sardegna hanno organizzato un sit-in davanti alla sede dell'Usp di Sassari. "È inaccettabile che per il conferimento degli incarichi di supplenza, contratti del pubblico impiego, vengano utilizzate le graduatorie provinciali piene di errori", attaccano i promotori della protesta.

"La graduatoria - spiegano - deve garantire che i contratti vengano assegnati ai candidati migliori e per questo non possiamo accettare che siano utilizzate prima che i punteggi di ogni singolo candidato siano stati verificati e corretti.

Abbiamo rilevato centinaia di errori nel calcolo dei punteggi e sono in sospeso altrettante richieste di accesso agli atti che genereranno contenziosi", precisano Maria Grazia Del Giudice e Andrea Faedda. "Ciò che chiediamo, è che le nuove graduatorie siano rese provvisorie e corrette prima di essere utilizzate. Al momento invece la verifica dei titoli è prevista solo dopo la firma del contratto di supplenza ad opera della scuola che fruirà del servizio del docente. Ma c'è anche chi è stato escluso o ha visto il proprio punteggio drasticamente diminuito a causa di errori del sistema informatico del Ministero che si è dimostrato totalmente inaffidabile".

A subire gli effetti negativi di questa situazioni, oltre agli stessi docenti, saranno gli studenti. "La conseguenza sarà che i ragazzi saranno costretti a cambiare supplente quando durante l'anno i punteggi verranno verificati e le cattedre riassegnate. Non è concepibile - denuncia ancora il Coordinamento - che dopo un anno scolastico concluso con la didattica a distanza, e lacune da colmare nei saperi minimi, non si garantisca la stabilità didattica agli studenti per questo anno scolastico, che sarà delicatissimo".