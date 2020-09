Pronto il rilancio del porticciolo pescatori a Sant'Elia

(ANSA) - CAGLIARI, 11 SET - Avviati i lavori per la realizzazione del porticciolo per la piccola pesca a Sant'Elia: saranno completati nel giro di un anno. Lo ha garantito oggi il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. "Avevamo detto, fin dai primi giorni di attività di questa amministrazione - il commento del primo cittadino in una conferenza stampa - che Cagliari deve recuperare il suo rapporto con il mare e con la realizzazione di opere come questo porticciolo porteranno, nell'arco del nostro mandato, a fare in modo che si abbia una lunga passeggiata che parta da via Roma e che arrivi fino a Sant'Elia".

Un intervento che può aiutare economia del quartiere. E turismo.

Il progetto riguarda un tratto del lungomare di circa trecento metri e, una volta completato, darà la possibilità, nel primo lotto, a trentasei imbarcazioni di lunghezza non superiore ai dodici metri, di ormeggiare sulla banchina.

In un secondo momento, la capienza potrà essere allargata a circa 130 imbarcazioni con la realizzazione del secondo lotto.

L'investimento è di circa sei milioni di euro. "L'unico rammarico - ha sottolineato l'assessora ai Lavori Pubblici Gabriella Deidda - è stato il blocco del cantiere a causa del Covid, ma ora speriamo che tutto proceda per il meglio. Vogliamo lavorare su tutto il lungomare del quartiere e in prospettiva stiamo già pensando a tante opere che possano rivalutarlo".

(ANSA).