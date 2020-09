Modella russa morta in mare, indagato l'amico fotografo

Risulta formalmente iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo Gerenius Tavarov, 44 anni, il fotografo di origini lituane amico della modella russa Galina Fedorova, 35 anni, annegata in mare a Teulada, sulla costa sud occidentale della Sardegna, durante una gita in gommone.

Al termine di un lunghissimo interrogatorio in Procura a Cagliari, l'uomo, che era a bordo del natante in occasione della tragedia, è stato indagato e invitato a nominare un avvocato.