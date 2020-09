Maltempo:salta anche seconda replica di Cavalleria rusticana

(ANSA) - CAGLIARI, 11 SET - Salta anche la seconda replica di Cavalleria rusticana. Era in programma sabato 12 alle 20.30 all'Arena all'aperto del Parco della Musica di Cagliari.

L'appuntamento inserito nella seconda partedella rasegna del Teatro Lirico "Classicalparco" è stata annullata a causa di rilevanti problemi tecnici e ingenti danni causati dal maltempo.

Restano in programmazione le date del 14 e 16 settembre, stesso orario, per le quali c'è ancora disponibilità di posti. I possessori di biglietto possono rivolgersi alla biglietteria del Lirico per il rimborso o la sostituzione con un biglietto per una delle due repliche in programma. (ANSA).