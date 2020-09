Maltempo: dopo la tempesta conta dei danni nel sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 SET - Dopo la tempesta di pioggia e vento che ieri si è abbattuta per gran parte della giornata su Cagliari e il sud Sardegna, oggi è il giorno della conta dei danni.

Molte strade sono ancora impraticabili - stamattina la centralissima viale Diaz a Cagliari era ancora chiusa al traffico - case, negozi e uffici allagati. I sindaci dei centri più colpiti dal maltempo stanno valutando in queste ore se chiedere lo stato di emergenza, mentre sopralluoghi sono stati effettuati dall'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, con delega alla Protezione civile, Gianni Lampis.

Oltre a Cagliari, colpiti alcuni paesi del Sulcis Iglesiente e del Campidano. A Capoterra, a 20 km dal capoluogo, un Comune particolarmente fragile dal punto di vista idrogeologico e ferito in passato da alluvioni con vittime e danni ingenti all'intero territorio, ha tracimato il rio San Girolamo, responsabile delle vecchie inondazioni.

A Villamassargia, nel Sulcis, il Municipio ha subito danni ingenti. La furia dell'acqua ha allagato diverse stanze: l'edificio è inagibile ed è stato chiuso e c'è il rischio che anche importanti documenti di archivio - come ha spiegato la sindaca Debora Porrà - possano andare persi.

E sono tante le manifestazioni e spettacoli dal vivo annullati tra ieri e oggi a Cagliari e provincia.

Ieri la stazione meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu ha rilevato oltre 30 mm di pioggia in una sola ora (dato di un'intera giornata autunnale), mentre secondo Sardegna Clima Onlus a Carbonia sono caduti 64,8 millimetri di pioggia quando, in tutto settembre dello scorso anno ne erano caduti 43 millimetri. A Cagliari ne sono stati registrati 75,6 contro i 38 del settembre 2019. (ANSA).