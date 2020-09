Jiu Jitsu brasiliano torna a Cagliari tra sport e turismo

Torna a Cagliari la più grande manifestazione internazionale dedicata al Jiu Jitsu brasiliano, una variante della disciplina di arti marziali di origine giapponese , la "BJJ Summer Week": per il quinto anno consecutivo ospiterà in Sardegna 180 atleti provenienti da tutto il mondo. Il numero dei partecipanti è stato ridotto rispetto alle precedenti edizioni a causa dell'emergenza coronavirus. Per assicurare lo svolgimento dell'evento nella massima sicurezza tutti gli atleti saranno sottoposti a tampone grazie al supporto dell'Ats sarda: sarà il primo camp Covid-free della disciplina a livello mondiale. La manifestazione si svolgerà dal 14 al 22 settembre al palazzetto del Coni.

"Anche in tempi difficili e incerti, turismo e sport sono un binomio vincente per accrescere l'appeal della Sardegna e creare nuove motivazioni di viaggio nel corso di tutto l'anno - afferma l'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa - tra padel e Jiu Jitsu ci saranno in Sardegna un migliaio di persone tra atleti e staff. In questo periodo non è poco. Stiamo cercando di organizzare grandi eventi in tutte le zone della Sardegna". E svela un retroscena: "Ci siamo candidati ai campionati mondiali di ciclismo - spiega - ma siamo arrivati troppo tardi".

Sport e turismo. "L'evento è stato concepito per sviluppare la cultura del brazilian jiu jitsu in Sardegna, ma il nostro obiettivo è far sì che lo sport faccia da volano nell'attrazione di persone qui in Sardegna - spiega Alessandro Argiolas, presidente dell'associazione S'Animu - Il valore aggiunto di questa manifestazione è proprio questo: praticare il jiu jitsu ad altissimi livelli, ma in un contesto culturale e territoriale di grande bellezza come quello della Sardegna".

Tutto senza paura. "Mi complimento, intanto, con le associazioni che hanno organizzato la manifestazione in sicurezza - dice il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu - Personalmente, amo le discipline "alternative" come il Jiu Jitsu brasiliano. Cagliari si presta molto a questo genere di iniziative".