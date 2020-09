Rischio assembramenti, salta Promo Autunno a Sassari

L'edizione 2020 di Promo Autunno non ci sarà. La fiera regionale che negli ultimi quattro anni si è proposta come vetrina delle eccellenze imprenditoriali sarde non potrà svolgersi a causa dell'emergenza sanitaria.

Gli organizzatori, la Camera di Commercio del Nord Sardegna, il Comune di Sassari, la Regione Sardegna e le associazioni di categoria hanno deciso di rinviare l'evento al prossimo anno, fissandolo già in agenda per il 15, 16 e 17 ottobre.

"In una fiera così partecipata, frequentata da migliaia di persone in pochi giorni, è impossibile evitare assembramenti e garantire le condizioni e le distanze di sicurezza", spiega Claudio Rotunno, promotore dell'evento. "La tutela della salute è la nostra prima preoccupazione e non possiamo rischiare - dice - guardiamo al prossimo anno con la volontà di essere impattanti sulla rinascita del territorio, con ospiti nazionali di alto profilo".

Per Maria Amelia Lai, presidente uscente di Promocamera - nei cui locali fieristici è sempre andata in scena la kermesse - "non si poteva fare diversamente, ma continuiamo a lavorare a iniziative compatibili con le precauzioni sanitarie". (ANSA).