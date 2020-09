Covid: 3 nuovi positivi a Macomer, in tutto otto

(ANSA) - NUORO, 11 SET - Ci sono altri tre casi di positività al Covid 19 a Macomer e il bilancio delle persone contagiate dal virus in città sale così a 8. E' stato il sindaco Antonio Onorato Succu a comunicare l'esito degli ultimi tamponi. "Le persone positive e i loro contatti - sottolinea il primo cittadino - sono stati prontamente posti in quarantena obbligatoria dall'Ufficio di Igiene Pubblica che sta procedendo a ricostruire l'eventuale catena di contagio. Sono state inoltre poste in quarantena obbligatoria ulteriori 35 persone entrate in contatto con i positivi." A Macomer è gia in vigore l'ordinanza che l'obbligo di mascherina h24 anche all aperto e potrebbero arrivare nuove strette. "Stiamo monitorando l'evoluzione della situazione riservandoci l'adozione di nuovi provvedimenti restrittivi volti al contenimento del contagio - annuncia il sindaco - E' necessario sottolineare che risultano coinvolti nella catena di contagio diversi giovani e giovanissimi e pertanto si rende necessario aumentare ulteriormente il livello di attenzione e di vigilanza da parte delle famiglie sui minori, nonché quello di sensibilizzazione da parte di tutta la comunità, anche in vista dell'imminente riapertura delle scuole". (ANSA).