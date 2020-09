Coronavirus: Sardegna con 1,41 tra regioni con Rt più alto

(ANSA) - CAGLIARI, 11 SET - Sono cinque le regioni, più la provincia autonoma di Trento, che superano la soglia di 1 per l'indice di trasmissibilità, così come indicato nell'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute e dell'Iss.

Trento registra il valore più alto con 1.58, seguono la Sardegna con 1,41, la Puglia con 1,21, la Liguria con 1.13 e Friuli e Abruzzo entrambe con 1.02.

Il valore più basso è registrato in Molise (0.27), segue il Lazio con 0,52.

La scorsa settimana erano quattro le regioni oltre il valore sopra ad 1, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Toscana.

