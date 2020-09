Blitz a Mamoiada, arresti e perquisizioni

Dall'alba è in corso a Mamoiada una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di Nuoro. I militari sono impegnati in perquisizioni e arresti i cui dettagli non sono stati ancora forniti. Al lavoro anche decine di uomini di diversi Reparti dell'Arma del Comando provinciale di Nuoro e l'elicottero del Nucleo elicotteri di Olbia.