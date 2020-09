Al via lavori stazione Decimomannu, limitazioni per treni

(ANSA) - CAGLIARI, 11 SET - Al via da domenica 13 settembre a venerdì 30 ottobre 2020 i lavori di adeguamento nella stazione di Decimomannu. L'investimento economico complessivo è di circa 1 milione di euro.

Gli interventi consentiranno a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di adeguare il marciapiede a servizio del primo binario, ripristinare totalmente la pensilina e rinnovare i bagni in stazione e del sottopasso.

I treni regionali potranno subire ritardi, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus. L'orario di partenza e di arrivo dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.

Tutte le soluzioni di viaggio modificate sono consultabili sui sistemi informativi delle imprese ferroviarie. (ANSA).