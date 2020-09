Non rispettano norme anti-Covid, due ristoratori nei guai

(ANSA) - SASSARI, 10 SET - Due ristoratori di Sassari sono stati sanzionati dalla Polizia locale per non aver rispettato le norme di contrasto al contagio da coivid-19.

Ieri sera gli agenti in borghese hanno battuto a tappeto tutta la città e controllato sedici attività e individuato due trasgressori.

Si tratta di due ristoranti del centro storico: uno non aveva il registro dei clienti, che deve rimanere a disposizione delle autorità per 14 giorni; l'altro non rispettava alcuna prescrizione anticovid e ha ammesso di non conoscere né l'ultima ordinanza del sindaco in materia, né altre regole in vigore per fronteggiare la pandemia.

Entrambi i gestori hanno ricevuto una sanzione di 400 euro e ora rischiano anche la chiusura dell'attività fino a 30 giorni.

