Mater Olbia, 125 tamponi in primo giorno ripresa drive-in

(ANSA) - OLBIA, 10 SET - È ripresa oggi l'attività del drive-in tamponi al Mater Hospital di Olbia.

Nella mattinata sono stati effettuati 125 tamponi rino-faringei per la verifica dei contagi da Covid-19.

Le prenotazione via internet, introdotte dal Mater proprio da oggi, hanno funzionato limitando la coda di auto che in precedenza si formava per l'accesso al servizio.

Sempre oggi sono stati prenotati 135 tamponi da effettuare domani e nei giorni succesivi. (ANSA).