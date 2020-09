Fondi gruppi: prescrizione per Biancareddu e Amadu

Le contestazioni di peculato per l'uso dei fondi destinati al gruppo dell'Udc mosse dalla Procura di Cagliari all'attuale assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu (quando era consigliere regionale) e all'ex consigliere Salvatore Amadu, sono estinte per avvenuta prescrizione. Il procedimento penale si chiuderà il 2 ottobre, quando i giudici della prima sezione penale del Tribunale leggeranno il dispositivo, dopo lo stralcio chiesto dal pubblico ministero Marco Cocco durante il processo che vede imputati numerosi consiglieri del gruppo della XIII legislatura.

Difesi dagli avvocati Guido Manca Bitti e Massimo Delogu, Biancareddu e Amadu erano finiti nell'inchiesta della Procura che, negli anni, ha coinvolto oltre un'ottantina di consiglieri della XIII e della XIV legislatura di quasi tutti i gruppi, accusati di aver speso i rimborsi per scopi non istituzionali o comunque non legati all'attività politica del gruppo.

Il 2 ottobre verranno dichiarati estinti i peculati contestati ai due esponenti politici, mentre proseguirà il processo agli altri consiglieri dell'Udc presenti in Consiglio regionale del 2004 al 2009: Roberto Capelli, Sergio Marracini, Giorgio Oppi, Antonio Cappai e i fratelli Alberto e Vittorio Randazzo.