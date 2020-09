Covid: dopo esaurimento posti seconda Intensiva a Cagliari

Apertura della seconda terapia intensiva all'ospedale Santissima Trinità, unico presidio Covid a Cagliari, per i pazienti affetti da coronavirus mentre per gli interventi chirurgici programmati verrà utilizzata la rianimazione dell'ospedale Marino. È quanto è stato deciso tra il direttore sanitario dell'ospedale di Is Mirrionis e i primari dopo l'esaurimento dei posti in terapia intensiva a causa della seconda ondata di contagi.

"Abbiamo deciso con i primari di eseguire gli interventi chirurgici programmati in agenda - conferma all'ANSA il direttore del Santissima Trinità Sergio Marracini - e visto che i posti nella terapia intensiva del nostro ospedale sono esauriti per i pazienti Covid e la seconda terapia intensiva sarà utilizzata sempre per i ricoveri da coronavirus, abbiamo deciso di utilizzare la rianimazione dell'ospedale Marino per tutti i pazienti da operare non Covid che necessitano della rianimazione". Nel presidio di Is Mirrionis i posti nelle due terapie intensive dedicate al Covid sono complessivamente 16, otto sono già occupati.