A Porto Torres rinasce il teatro dedicato ad Andrea Parodi

(ANSA) - PORTO TORRES, 10 SET - Lavori finiti a tempo di record e teatro comunale pronto a riprendere le attività a Porto Torres. Si è concluso l'intervento di bonifica e recupero della struttura intitolata ad Andrea Parodi: le opere per 100mila euro, avviate all'inizio dell'estate, sono terminate la scorsa settimana e hanno riguardato la bonifica completa degli ambienti: i piccioni avevano occupato lo stabile rendendo inutilizzabili i canali di aerazione e ricoprendo di guano le aree sia esterne sia interne del teatro. Ora l'amministrazione comunale procederà con il progetto di gestione dell'impianto che sarà affidato al raggruppamento di associazioni di Porto Torres che lo scorso anno si era aggiudicato la manifestazione d'interesse.

Questa mattina gli assessori Marcello Zirulia, Alessandro Derudas e Mara Rassu hanno incontrato i rappresentanti dell'Ats Olimpia, il raggruppamento di associazioni di Porto Torres che si è candidato a gestire la struttura. Il confronto è stato incentrato su questioni tecniche, per via delle misure anti Covid. Con le regole di accesso la capienza, almeno per tutta la prossima stagione, sarà ridotta di due terzi. Un nuovo confronto con la parte tecnica del Comune sarà fissato nei prossimi giorni per concludere l'assegnazione della gestione del teatro. (ANSA).