Settanta team scaldano i motori per l'Alghero-Scala Piccada

Dall'11 al 13 settembre si riaccendono i motori della 59/a Alghero-Scala Piccada, la più longeva e blasonata gara automobilistica di velocità in salita che si disputi in Sardegna. Riportata in auge dall'Automobile Club di Sassari, che la organizza col supporto dell'assessorato regionale dello Sport e del Comune di Alghero, la cronoscalata lungo i tornanti tra Alghero e Villanova Monteleone è valida come quarto round del Campionato Italiano Velocità Montagna. Una settantina i team che parteciperanno all'appuntamento che si corre lungo in salita slla statale 292 Nord Occidentale Sarda, per 6 chilometri e 285 metri tra curve estremamente impegnative.

Ma per Aci Sassari e partner l'evento è importante anche sul piano economico e promozionale a distanza di tre anni e dopo che le ultime edizioni della kermesse hanno registrato un crescente consenso tra piloti, addetti ai lavori e appassionati. Per Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell'Automobile Club di Sassari, "è la prima gara motoristica dell'anno in Sardegna, vogliamo garantire ai nostri appassionati lo svolgimento delle attività, e occasioni del genere contribuiscono a far ripartire l'economia". Andrea Biancareddu, assessore regionale dello Sport, ritiene che "la "Alghero - Scala Piccada e lo sport tutto sono simbolo di ripartenza e valorizzano il territorio risaltandone le ricchezze". Concorda Michele Pais, presidente del consiglio regionale. "La Scala Piccada è un toponimo che indentifica un luogo con una gara, come Imola o Monza", dice.

Secondo Giovanna Caria, vicesindaca di Alghero, "Scala Piccada è un patrimonio della città". Per Marco Di Gangi, assessore comunale del Turismo, "Alghero pullula di iniziative che danno il segno della sua vitalità". Alla presentazione hanno partecipato le assessore dello Sport e delle Attività produttive, Maria Grazia Salaris e Giorgia Vaccaro, il direttore di gara, Fabrizio Fondacci, il campione Simone Faggioli, il talento sardo Sergio Farris Junior e Tommy Rossi di Mirtò, che dedicherà "Casa Sardegna" alle eccellenze isolane in partnership col progetto "Salude&Trigu" della Camera di Commercio.