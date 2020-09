Padel: selfie per il milionario Gianluca Vacchi al mondiale

Canotta che mostra mille tatuaggi, naturalmente abbronzatissimo. E bermuda colorati e tigrati. Anche l'eccentrico imprenditore bolognese, il milionario Gianluca Vacchi, 17 milioni di follower sui social, noto per la sua vita mondana, al Wpt di Cagliari, il campionato mondiale di padel in corso in Sardegna dallo scorso 6 settembre. È un grande appassionato di questo sport emergente "Sono venuto qui proprio per il torneo - racconta all'ANSA - Mi sono allenato con Belasteguin (campione spagnolo che punta alla vittoria finale, ndr) e siamo venuti con lui con il mio aereo. Sinché lui gioca rimango qui a Cagliari". Vacchi dice di essere innamorato del padel. "Non penso che sia solo una moda - charisce - io ho due campi a casa mia: ritengo che sia lo sport con le più ampie possibilità di sviluppo". I segreti del successo del padel? "È aggregante e poi ci vuole davvero poco per divertirsi", spiega l'imprenditore. Il pubblico del Tc Cagliari lo ha riconosciuto subito. E lui è stato al gioco tra sorrisi, autografi e selfie.