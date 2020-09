Maltempo: in arrivo in Sardegna pioggia e temporali

Temporali intensi e diffusi a partire dalle prime ore di giovedì in Sardegna. Lo prevede un avviso meteo della Protezione civile, che ha valutato allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini Montevecchio-Pischilappiu e del Tirso, arancione invece sulle restanti zone dell'Isola. Venerdì la perturbazione si sposterà verso l'area tirrenica, ma le precipitazioni interesseranno ancora l'Isola. L'avviso è valido dalle 6 sino alla mezzanotte di giovedì. Non sono infatti esclusi locali nubifragi soprattutto durante il pomeriggio, accompagnati da colpi di vento, con picchi pluviometrici anche superiori ai 50mm in poche ore. Saranno dunque possibili allagamenti e criticità idrogeologiche.

LE PREVISIONI - Temperature giù di almeno 5 gradi, piogge e temporali. Arriva una nuova ondata di maltempo in Sardegna e fino al weekend la situazione non migliorerà. Sul Tirreno centrale è già presente una perturbazione proveniente dalle Baleari, che dalla serata di mercoledì e per tutta la giornata di giovedì toccherà l'Isola portandosi via il bel tempo. "Al largo delle coste occidentali della Sardegna sono visibili i temporali che durante la notte raggiungeranno l'Isola - spiegano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomanu - sarà particolarmente colpita da piogge e temporali l'area compresa tra Alghero e Teulada, passando per Oristano e tutto il versante occidentale della regione, nel resto dell'Isola invece il cielo sarà coperto". Le temperature caleranno. "Il termometro andrà giù di circa 5 gradi fermandosi intorno ai 27-28 gradi - annunciano i meteorologi - giovedì sarà la giornata più pesante dal punto di vista meteorologico. Il maltempo durerà comunque fino al fine settimana, quando si registrerà un leggero e lento miglioramento, anche se il cielo rimarrà parzialmente coperto". Domenica le temperature torneranno a salire, anche se potranno verificarsi dei temporali pomeridiani.