Gagliano rinnova col Cagliari e va in prestito a Olbia

Un gol a Buffon della Juve e un assist in due partite in serie A: l'attaccante classe 2000 Luca Gagliano rinnova con il Cagliari fino al 2023. E nel frattempo va in prestito all'Olbia, Lega Pro, fino al termine della stagione. Il giocatore arriva da un'annata che lo ha visto protagonista in rossoblù: prima in Primavera con 10 reti in 17 gare di campionato. Poi in prima squadra, lo scorso 29 luglio è stato decisivo nella vittoria alla Sardegna Arena contro la Juventus: gol e assist per il 2-0 finale. Il suo ruolino totale, ad oggi, parla di 28 reti in 74 gare con la Primavera e 3 presenze in prima squadra, dopo l'esordio assoluto del 2018 in Coppa Italia.