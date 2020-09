Buddusò, al via screening sierologico su popolazione

Dopo i tre casi di positività riscontrati nelle ultime settimane e per contenere l'emergenza sanitaria, il Comune di Buddusò avvia una campagna di screening, completamente gratuita, per tutti i residenti. Sarà data priorità agli studenti, docenti e gli impiegati degli uffici pubblici. Lo fanno sapere il sindaco Giovanni Antonio Satta e l'assessore alla Sanità Peppa Ferreri, con una comunicazione ai cittadini diffusa su i social network.

Gli esami consisteranno in un test sierologico Covid-19 che, attraverso il prelievo venoso, permette di individuare gli anticorpi di classe IgM e IgG, che indicano se c' è un'infezione in corso oppure una eventuale infezione pregressa da parte del virus. L'esame si svolgerà nel laboratorio analisi "Lab10", sito in via Eleonora d' Arborea a Buddusò.

Per evitare eventuali assembramenti è necessario prenotarsi ai numeri 079714536, 3454867080, 3293955117, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00. Oppure cliccare sul link lab 10.youcanbook.me/. Le prenotazioni saranno possibili a partire da oggi, mentre i prelievi inizieranno da giovedi' 10 settembre.