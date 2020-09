Coronavirus: due nuovi contagi a Isili, positivi ora sono 6

(ANSA) - ISILI, 09 SET - Due nuovi casi di positività a Isili: lo annuncia il sindaco Luca Pilia a seguito della comunicazione arrivata al Comune dall'Ats. Il numero dei casi di positività nel paese sale pertanto a sei.

"Per gli interessati è stato disposto immediatamente l'isolamento sanitario e la sorveglianza sanitaria attiva. Sono attualmente in corso tutte le verifiche previste dalla normativa per ricostruire la rete dei contatti rilevanti ai fini del controllo e del contenimento della diffusione del contagio - spiega il primo cittadino - Vi prego di proseguire, come vedo che state facendo, ad attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste per i luoghi al chiuso e anche all'aperto laddove si creino assembramenti o situazioni in cui risulti difficile il mantenimento della distanza interpersonale. Vi assicuro che la situazione è costantemente monitorata e sotto controllo e richiede da noi attenzione ma anche serenità, misura ed equilibrio. Solo in questo modo potremo vincere la nostra partita. Sono con voi, a vostra disposizione. Non scoraggiatevi e state uniti", conclude Pilia. (ANSA).