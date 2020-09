Basket: Stefano Gentile resta con la Dinamo sino al 2023

(ANSA) - SASSARI, 09 SET - La love story tra la Dinamo e Stefano Gentile è destinata a durare. Il giocatore di Maddaloni ha sottoscritto il prolungamento del contratto che lo lega alla società sassarese sino al 2023. Considerato uno dei "pretoriani" di coach Gianmarco Pozzecco, pronto alla terza stagione in maglia biancoblu, Stefano Gentile rilancia e sposa il progetto della società presieduta da Stefano Sardara. A pochi giorni dal suo 31/o compleanno, Genile si regala altre due stagioni con la squadra con cui ha vinto la Fiba Europe Cup nel maggio 2019 e la Supercoppa Italiana a Bari lo scorso settembre, firmando il suo career high nei playoff 2019 nella gara 1 di semifinale al Mediolanum Forum, quando ha messo a referto 26 punti in 24 minuti, tirando con l'80% da due. "Siamo una squadra che può dimostrare tanto, abbiamo tanto potenziale - dice Gentile - e credo che se ci muoviamo in un'unica direzione possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni". (ANSA).